AK Parti'li Elitaş, Gaziantep'te ilçe kongrelerine katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Gaziantep'te partisinin Şehitkamil ve İslahiye ilçe kongrelerine katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İslahiye'de katıldığı AK Parti İslahiye 8'inci Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı uğurlu olmasını diledi. İslahiye'nin depremin ardından yeniden ayağa kalktığını ifade eden Elitaş, ''İslahiye ve Nurdağı, bütün illerdeki depremlerin yaralarını sarmak için gayret ediyoruz. İlk hesaplamalara göre 200 bin civarında bağımsız birim vardı. Şimdi az ve hasarlı binalar dâhil olmak üzere 680 bin bağımsız birimi inşallah deprem bölgesindeki insanlarımızın hizmetine sunacağız. Bu sene sonunda inşallah 200 bin bağımsız birimi teslim edeceğiz. Ekonomik sıkıntıları ortaya getirerek milletin cüzdan ile vicdan arasında kalmasını, sandıkta farklı şekilde oya yansımasını arzu ettiler. Ama bu basiretli millet onlara kulak asmadı. Sabırla gayretle enflasyonu da düşüreceğiz. Bu senin sonunda 40'lı rakamlar, gelecek senenin sonunda da 20'li rakamlarla tamamlayacağız. 2026 yılı itibarıyla tek haneli rakamlara düşüreceğiz'' dedi.