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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu

        TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğu deneyimlerini paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 22:27 Güncelleme: 07.03.2025 - 22:30
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu
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        TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğu deneyimlerini paylaştı.

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliğe; Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın yanı sıra Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola ve Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılışında konuşan, Alper Gezeravcı’nın, Türkiye’nin uzay alanındaki vizyonunu öğrencilerle paylaşmasının büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, "Bizler, tarihte havacılık ve uzay alanında büyük hayaller kurmuş bir milletin evlatlarıyız. Vecihi Hürkuş’tan Nuri Demirağ’a, Selçuk Bayraktar gibi vizyoner mühendislerden, bugün semalarımızda süzülen KAAN, ANKA, Bayraktar Kızılelma gibi projelere kadar uzanan bu yolculuk, geleceğe olan inancımızın bir göstergesidir. Üniversite olarak, ülkemizin havacılık ve uzay alanındaki hedeflerine katkı sunmak için önemli adımlar atmaktayız. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz, Eylül 2022'de ilk öğrencilerini kabul ederek eğitim hayatına başlamış, geleceğin havacılık, uzay ve savunma sanayi mühendislerini yetiştirme misyonuyla yola çıkmıştır. TUSAŞ, TEI ve savunma sanayi kuruluşlarıyla yaptığımız projeler, öğrencilerimizin gerçek Ar-Ge süreçlerinde yer almasını sağlıyor. Türkiye’nin uzaydaki yerini sağlamlaştırmak için, bilime, teknolojiye ve araştırmaya daha fazla yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

        ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ

        Düzenlenen etkinlikte öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Alper Gezeravcı ise Türkiye Milli Uzay Programı ve İnsanlı İlk Uzay Misyonu’nu anlattığı sunum gerçekleştirdi. Sunumunda, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi ile uzay araştırmalarında geldiği noktadan bahseden Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti’nin uzay yolculuğu, genç nesillere ilham vermek ve onları özgüvenle donatmak için planlandı. Bugün burada bulunan öğrenciler, bu sürecin asıl sahipleridir. Bu sadece bir başlangıç; önümüzde daha büyük hedefler var. Korkmadan hayal edin, cesur olun ve asla vazgeçmeyin. Biz aslında uzaya yabancı bir ülke değildik. Tarihimizde; Fergani, Ali Kuşçu, Cezeri gibi uzay tarihine aslında damgasını vuran birçok büyüğümüz, tarihimize iz bırakan ecdadımızın içerisinde nice değerli isimlerimiz bulunmaktadır. Ancak geçen zaman içerisinde biz bu idraktan bir miktar uzaklaşmış vaziyetteydik. 1984 yılında TÜBİTAK Uzay’ın kurulmasından bugüne kadar geçen 41 yıllık dönemin içerisinde ismi geçen uydu çalışmalarıyla tecrübe kazanmış bir ülkeydik" ifadelerini kullandı.

        Gezeravcı, uzay misyonu sırasında gerçekleştirdiği bilimsel deneyler hakkında da bilgi verdi. Türkiye’nin ilk astronotu olarak Uluslararası Uzay İstasyonu’nda çeşitli bilimsel deneylere imza attığını belirten Gezeravcı, bu deneylerin uzay ortamında biyoloji, fizik ve malzeme bilimi gibi alanlarda önemli veriler sağladığını ifade etti. Uzay İstasyonu’nda 14 gün boyunca gerçekleştirdiği 13 bilimsel deneyin, Türkiye’nin uzay araştırmalarına katkı sağladığını vurguladı.

        Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Gezeravcı, Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT, Ay Araştırma Programı (AYAP-1), Uzaya Erişim ve Uzay Limanı Projesi, Türk astronot seçim süresi ile alçak basınç eğitimleri, santrifüj eğitimleri, ISS eğitimleri, SapceX eğitimleri, fırlatma ve iniş eğitimleri, modül ve deney ekipmanları, hayatta kalma eğitimi, JAXA eğitimleri, ESA eğitimlerinden oluşan astronot eğitimlerini anlattı.

        GELENEKSELLEŞEN OYUN GELİŞTİRME MARATONU’NUN TEMASINI AÇIKLADI

        Öte yandan Hasan Kalyoncu Üniversitesi de oyun ve yazılım sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve çevik yazılımcılar yetiştirmek amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği oyun geliştirme maratonunun bu yılki temasını açıkladı. Ramazan ayında gerçekleştirilecek Ramajam 2025'in teması, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı tarafından 'Uzay' olarak duyuruldu.

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