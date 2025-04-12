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        Gaziantep'te tüfekle vurulan genç öldü

        GAZİANTEP'te tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan Durmuş Karaca (18), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 23:49 Güncelleme: 12.04.2025 - 23:55
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        Gaziantep'te tüfekle vurulan genç öldü
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        GAZİANTEP'te tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan Durmuş Karaca (18), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay akşam saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Durmuş Karaca Sokak ortasında kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Durmuş Karaca, ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri yaralı Durmuş Karaca'yı hastaneye kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Karaca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olayın ardından kaçan kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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