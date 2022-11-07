400 yataklı Nizip Devlet Hastanesi inşaatı sürüyor

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, yapımı devam eden 400 yataklı Nizip Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Dutlu Mahallesi'ndeki inşaatı gezen Şahin, çalışmalarla ilgili yetkililerden ilgi aldı.

Yapılacak hastanenin Avrupa standartlarının da çok üzerinde olacağını ifade eden Şahin, "Hastanemizin kaba inşaatımızın yüzde 95’i tamamlanmış durumda. Fiziki gerçekleşmede ise planlandığı şekilde yüzde 60'a varılmış durumda. Dış cephe kaplama işlemlerine de başlanan hastanemiz planlandığı şekilde hiç bir aksama yaşanmadan ilerlemeye devam ediyor. Tamamlandığında Avrupa standartlarının da çok üzerinde olacak hastanemizde kardiyoloji ve anjiyo üniteleri de yer alacak." diye konuştu.

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