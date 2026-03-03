Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Zeugma'da yaklaşık 2 bin yıllık Mars heykeline seyir platformu yapıldı

        Gaziantep'te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi'nin önemli eserleri arasında yer alan, bereketi ve gücü simgeleyen yaklaşık 2 bin yıllık bronz "Mars heykeli", inşa edilen seyir platformu sayesinde artık daha yakından görülebilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 12:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeugma'da yaklaşık 2 bin yıllık Mars heykeline seyir platformu yapıldı

        Gaziantep'te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi'nin önemli eserleri arasında yer alan, bereketi ve gücü simgeleyen yaklaşık 2 bin yıllık bronz "Mars heykeli", inşa edilen seyir platformu sayesinde artık daha yakından görülebilecek.

        Tarihi İpek Yolu üzerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2011 yılında 30 bin metrekarelik alanda kurulan müzede sergilenen önemli eserler arasında bulunan heykelin detaylarının daha iyi incelenebilmesi amacıyla 16 metrekarelik seyir platformu oluşturuldu.

        Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde inşa edilen platform sayesinde ziyaretçiler, heykelin altın ve gümüş kakmalı gözlerini yakından görme imkanı buluyor.

        Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, müzede dünya sanat tarihi açısından önemli eserlerin sergilendiğini belirtti.

        Ziyaretçilerden olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Çomak, şunları kaydetti:

        "Mars'ın kendi boyutlarında yapılmış dünyadaki tek bronz heykeli budur. Gözleri altın ve gümüşten yapılmıştır. Bir sütun üzerinde sergileniyor. Ziyaretçiler daha önce heykeli uzaktan görebiliyordu. Yaptığımız yaklaşık 16 metrekarelik seyir platformuyla artık daha yakından görüp ihtişamını keşfedebiliyorlar."

        Çomak, seyir platformunun aynı anda yaklaşık 40 ziyaretçiyi ağırlayabildiğini, 100 kişi taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

        Hatay'dan gelen ziyaretçi Selvi Ayhan ise müzeyi üçüncü kez gezdiğini belirterek, önceki ziyaretlerinde heykele uzaktan baktıklarını, yeni platform sayesinde eseri daha yakından inceleme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

        - Mars Heykeli Hakkında

        Savaşçı genç bir erkeği betimleyen heykelin özellikle bakışları dikkati çekiyor. Miğferli figürün ortadan ayrılan kıvırcık ve kabarık saçları alın ve yüzünü çevreleyerek ensesine kadar uzanıyor. Göz bebekleri altın ve gümüş kakmalı olan heykelin yüz ifadesinde öfke ve kararlılık öne çıkıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Gayrimenkul satışında gerileme sürüyor
        Gayrimenkul satışında gerileme sürüyor
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te AB tescilli lahmacun sarımsaklı ve sebzeli yapılıyor
        Gaziantep'te AB tescilli lahmacun sarımsaklı ve sebzeli yapılıyor
        Hayalini 60 yıl sonra gerçekleştirdi
        Hayalini 60 yıl sonra gerçekleştirdi
        Gaziantep'te 13 bin 680 kaçak makaron ele geçirildi
        Gaziantep'te 13 bin 680 kaçak makaron ele geçirildi
        Gaziantep'te kanseri yenen gençlerden LÖSEV'e destek çağrısı
        Gaziantep'te kanseri yenen gençlerden LÖSEV'e destek çağrısı
        Devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti
        Devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti
        Şehitkamil Belediyesi Mart Ayı meclis toplantısı yapıldı Yılmaz: "Gönlümüz,...
        Şehitkamil Belediyesi Mart Ayı meclis toplantısı yapıldı Yılmaz: "Gönlümüz,...