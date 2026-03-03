Gaziantep'te 13 bin 680 kaçak makaron ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 13 bin 680 kaçak makaron ele geçirildi.





Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.





Ekipler, F.D.'ye ait işyerinde yapılan aramada 13 bin 680 adet makaron, 2 makaron dolum makinesi, 470 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.



