Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te 13 bin 680 kaçak makaron ele geçirildi

        Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 13 bin 680 kaçak makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Gaziantep'te 13 bin 680 kaçak makaron ele geçirildi

        Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 13 bin 680 kaçak makaron ele geçirildi.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.


        Ekipler, F.D.'ye ait işyerinde yapılan aramada 13 bin 680 adet makaron, 2 makaron dolum makinesi, 470 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

