Gaziantep'te kanseri yenen gençlerden LÖSEV'e destek çağrısı

Gaziantep'te kanserle mücadele ederek sağlığına kavuşan gençler, Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) yürüttüğü çalışmalara dikkati çekmek amacıyla bir araya geldi.



Vakfın açıklamasına göre, 27 yıldır 115 bini aşkın kayıtlı hasta ve ailesine destek veren, 8 milyon gönüllüsü bulunan LÖSEV, kansere ve hastalığın yol açtığı sosyal ve ekonomik zorluklara karşı mücadelesini sürdürüyor.



Bu kapsamda kentte tedavi sürecini tamamlayarak sağlığına kavuşan gençler, farkındalık oluşturmak amacıyla Demokrasi Meydanı'nda buluştu. Etkinlikte gençler, kanserle mücadelenin yalnızca tedavi süreciyle sınırlı olmadığını, moral, dayanışma ve gönüllü desteğinin önem taşıdığını vurguladı.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda bilgilendirme broşürleri dağıtıldı, gönüllü çalışmalara katılım çağrısında bulunuldu.



Açıklamada, LÖSEV öncülüğünde Türkiye genelinde farkındalık çalışmalarının süreceği bildirildi.

