"Türkçe'nin Yeni Yüzyılı Müzakeresi" başlıklı toplantı Gaziantep'te yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin (TDED) 7. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, "Türkçe'nin Yeni Yüzyılı Müzakeresi" başlığıyla Gaziantep'te gerçekleştirildi.

TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, bir otelde düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, dilini kaybeden milletin her şeyini kaybetmiş olacağını söyledi.

Dilin sadece konuşma yazmaktan ibaret olmadığını belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Ekonomi ve bilimde ki gelişmeler tabi ki bir ülkenin en büyük gücüdür. Ancak milletleri millet yapan, medeniyetleri inşa eden, milli kültür ve gelenekleri nesilden nesillere aktarılmasını sağlayan dildir. Unutmayalım güçlü medeniyetler güçlü dillerle inşa edilirler. Yüksek kültür seviyesine ulaşmak için yüksek bir kültüre sahip olmak gerekir. Dünyada söz sahibi olmak isteyen bütün ülkeler öncelikle kendi dillerine sahip çıkmış ve dilini geliştirip zenginleştirmiştir. Türkçe'nin yabancı dillerin baskısından kurtulup bağımsız ve güçlü bir dil olarak varlığını sürdürebilmesi için hayatımızın her alanını kuşatan milli bir dile ve kültür politikasına ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hayata geçirilen millet bahçesi, kıraathane projelerini milli dil habercisi olarak görebiliriz ve görüyoruz. Millet parkı yerine millet bahçesi, cafe yerine kıraathanenin seçilmesi yabancı kelime kullanma hastalığına karşı yerli ve milli bir duruştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu duruşundan herkesin özellikle yöneticilerin ders çıkarması gerektiğine inanıyorum."

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Türkiye'nin son 50 yıldır dil anlamında fetret dönemi yaşadığını söyledi.

Dilin hayatın her anlamında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Gül, "Burada Büyükşehir Belediyemizle birlikte ketteki bütün okullarda kütüphanemiz olsun dedik. Medeniyetimizin temel taşları olan kitapları seçtik. Eskiden okullarımızda 280 bin kitabımız vardı ama hamdolsun şu an 3 milyonun üzerine çıktı. Yeni nesil çok okuyor ama nitelikli kitapların olması lazım." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise dilin bir medeniyetin mihenk taşı olduğunu ifade etti.

Gaziantep'in bu anlamda bir kültür ve dil şehri olduğunu belirten Şahin, "Burası şehr-i medeniyet. şehr-i merhamettir. Medeniyetin kodları dil ve bağımsızlıktır. Kim medeniyette söz sahibi olmuşsa dilini kullanmıştır." ifadesini kullandı.

Programa, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Müslüm Yüksel, Derya Bakbak, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci ve diğer ilgililer katıldı.









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