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        Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 01:42
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        Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor maçının ardından
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        GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konut ettiği EMS Yapı Sivasspor'a 3-1 yenilen Gaziantep FK’nin teknik direktörü Erdal Güneş, maça kötü başladıklarını söyledi.

        Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 7 ay aradan sonra ilk defa kendi şehirlerinde, kendi statlarında taraftarlarının önünde maça çıktıklarını ifade etti.

        Taraftarlarına bir galibiyet hediye etmeyi istediklerini ancak edemediklerini belirten Güneş, "Geçen hafta maalesef maça kötü başlamıştık. Bu hafta da aynı şekilde kötü başladık. Baskılı başlamak istiyorduk, baskı neticesinde yakalandığımız topta gol yedik. Sonra ikinci golü yedik, oyuncularımızı uyarmamıza rağmen ikinci gol yedik, ilk yarıyı kapattık. Devre arası oyuncularımızla iyi bir toplantı yaptık. İyi geçtiğini düşünüyorum, gerekli hamleleri de yaptık. Ciddi bir reaksiyon gösterdik ikinci yarı için. Çok iyi bir dakikada golü de bulduk. İkinci golü de bulabilirdik. Marco'nun direkten dönen bir kafası vardı. Birkaç tane net pozisyonlarımız vardı. Belki onların bir tanesi gol olsaydı, maçı şu an farklı yorumlayabilirdik ama neticesinde istediğimiz sonuçla sahadan ayrılamadık." diye konuştu.

        Handikaplı bir takım olduklarını dile getiren Güneş, şöyle devam etti:

        "Lige 7 ay ara vermiş bir takımız. Oyuncularımızın çoğu çeşitli kulüplere gitti, süre alanlar oldu, olmayanlar oldu, takım bulamayanlar oldu. Bunları tekrar toparlamak, fiziksel olarak, zihinsel olarak bir hedefe odaklamak açıkçası kolay değil. Tabii daha ligin başı gerekli önlemleri alacağız. Mevkisel sıkıntılarımız var biliyorsunuz. İkinci yarıda aldığımız oyuncular aramıza çok yeni katılmıştı, onların da hazırlanması süre alacak. Forvete ihtiyacımız var. Maçın son 15 dakikasında Marco'yu santrfor oynatmak zorunda kaldım. Riascos aynı keza fiziksel olarak hazır değil. İnşallah yeni oyuncular aramıza katıldığında yepyeni, farklı, kazanma alışkanlığını edinen bir Gaziantep Futbol Kulübü olacaktır."

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