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        Sınavlarda başarılı olan Gaziantepli öğrenciler Bosna Hersek gezisine gönderildi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrencileri gezi için Bosna Hersek'e gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 11:28 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:28
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        Sınavlarda başarılı olan Gaziantepli öğrenciler Bosna Hersek gezisine gönderildi
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrencileri gezi için Bosna Hersek'e gönderdi.

        Bosna Hersek'e giden yaklaşık 200 öğrenci, ülkenin doğal ve tarihi güzelliklerini görme imkanı buldu.

        Öğrenciler, Mostar, Blagaj ve Saraybosna gibi şehirleri gezdi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sınavlarda başarılı olan öğrencileri gezi için Bosna Hersek'e gönderdiklerini belirtti.

        Şahin, "Uzun yılların ısrarlı emeği, yatırımıyla eğitimde Türkiye'nin en başarılı şehirlerinden biriyiz. Son YKS, LGS sonuçları da bunu en güçlü biçimde gösterdi. Türkiye geneli derece yapan öğrencilerimize Bosna Hersek sözü vermiştik, tuttuk. Şimdi daha da yükselme zamanı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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