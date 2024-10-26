Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

Ligde çıktığı 8 maçta bir galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 6 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

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