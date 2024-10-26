Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Burak Pakkan yönetecek.
Ligde çıktığı 8 maçta bir galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 6 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.
İç sahada galibiyeti bulunmayan Güneydoğu temsilcisi, yarın taraftarına üç puan armağan etmeye çalışacak.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Eren Erdoğan, Stephen ve Okereke karşılaşmada forma giyemeyecek.
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