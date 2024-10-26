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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 09:36 Güncelleme: 26.10.2024 - 09:36
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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

        Ligde çıktığı 8 maçta bir galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 6 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

        İç sahada galibiyeti bulunmayan Güneydoğu temsilcisi, yarın taraftarına üç puan armağan etmeye çalışacak.

        Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Eren Erdoğan, Stephen ve Okereke karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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