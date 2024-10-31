Gaziantep'te 4 bin 704 sahte markalı ayakkabı ele geçirildi
Gaziantep'te bir iş yerinde yapılan aramada 4 bin 704 sahte markalı ayakkabı ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep'te bir iş yerinde yapılan aramada 4 bin 704 sahte markalı ayakkabı ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde sahte ayakkabı olduğu belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 11 milyon 760 bin lira değerinde olduğu ifade edilen 4 bin 704 sahte markalı ayakkabı ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.H, jandarmaya götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.