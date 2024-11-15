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        Gaziantep'te motosikletlere yönelik denetimler artırıldı

        Gaziantep'te motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde 24 bin motosiklete cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 10:36 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:36
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        Gaziantep'te motosikletlere yönelik denetimler artırıldı
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        Gaziantep'te motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde 24 bin motosiklete cezai işlem uygulandı.

        Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, 10 Eylül ile 10 Kasım tarihleri arasında 64 bin 489 motosikletin denetlendiği ve çeşitli ihlallerden 24 bin 1 motosiklete cezai işlem uygulandığı belirtildi.

        Kontrollere rağmen kentte bu yıl meydana gelen 1099 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasından yüzde 52'sine motosikletlerin karıştığı ifade edilen açıklamada, "Değerli sürücülerimiz, trafikte her zaman kurallara uyalım. Unutmayalım ki trafik kuralları hayat kurtarır." şeklinde uyarı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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