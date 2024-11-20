Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Gaziantep Öğretmen Akademileri'nin açılışında konuştu:

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Böyle bir çağda öğrencilere daha fazla faydalı olmak için kendimizi yeniden nasıl inşa etmeliyiz, bunun üzerinde duracağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 13:25 Güncelleme: 20.11.2024 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Gaziantep Öğretmen Akademileri'nin açılışında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Böyle bir çağda öğrencilere daha fazla faydalı olmak için kendimizi yeniden nasıl inşa etmeliyiz, bunun üzerinde duracağız." dedi.

        Yelkenci, Mecidiye Han'da düzenlenen "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Gaziantep Öğretmen Akademileri Açılış Programı"ndaki konuşmasında, söz konusu akademilerini 2016 yılında başlattıklarını hatırlattı.

        Öğretmen Akademileri'nin öğretmenler tarafından büyük bir keyifle takip edilen program haline geldiğini belirten Yelkenci, bu durumdan oldukça memnun olduklarını ifade etti.

        Çağın çok hızlı geliştiğini ve öğretmenlerin buna ayak uydurması gerektiğini aktaran Yelkenci, şöyle konuştu:

        "Böyle bir çağda öğrencilere daha fazla faydalı olmak için kendimizi yeniden nasıl inşa etmeliyiz, bunun üzerinde duracağız. Öğretmen Akademilerinin amacı öğretmenleri bulunduğu çevrenin dışına çıkarıp mekanla ve evrenle temas etmesini sağlamaktır. Ruhu olan mekanlarla ve derinliği olan insanlarla temas sağlamaktır. Bu, aynı zamanda alışkanlıklarımızın ve rutinlerimizin dışına çıkmak demektir. İnsan, rutinlerin dışına farklı yollarla çıkabilir ve çıkmalıdır. Bunlardan bir kısmı fiziksel bir kısmı ruhsal olabilir. Öğretmen ne kadar kültürün kaynağından ve insandan beslenirse şüphesiz o kadar güçlü olur. Bu anlamda amacımız öğretmenlerimizi şehrin bütün birikimini yaşatan mekansal dokusuyla ve insanlarıyla muhatap etmektir."

        İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ise Gaziantep'in tarihsel boyunca düşünen ve üreten bir şehir olduğunu ifade etti.

        Kentin mekansal ve ruhsal olarak bir çok kaynağı bünyesinde barındırdığını dile getiren Kılınç, bu anlamda şanslı illerden biri olduklarını anlattı.

        Programa ilçe milli eğitim müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Narin Güran cinayeti davası: İletişim Tespit Tutanağı'nda 4 dakika detayı
        Narin Güran cinayeti davası: İletişim Tespit Tutanağı'nda 4 dakika detayı
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Yunus'a dev zam!
        Yunus'a dev zam!
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        TV'de kayıp diye aradı! Boğarak katletti!
        TV'de kayıp diye aradı! Boğarak katletti!
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Biden yönetimi Ukrayna için 'son kozlarını' paylaşıyor
        Biden yönetimi Ukrayna için 'son kozlarını' paylaşıyor
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te "Türk-Alman Deprem Bölgesi Yeniden Yapılandırma Konferansı" dü...
        Gaziantep'te "Türk-Alman Deprem Bölgesi Yeniden Yapılandırma Konferansı" dü...
        Biyonik kulakla eşler birbirini ilk kez duydu
        Biyonik kulakla eşler birbirini ilk kez duydu
        CHP'li Karatepe ve Demir, Gaziantep'te basın mensuplarıyla buluştu
        CHP'li Karatepe ve Demir, Gaziantep'te basın mensuplarıyla buluştu
        İşitme engelli çift, 10 yıl sonra birbirini yeniden duydu
        İşitme engelli çift, 10 yıl sonra birbirini yeniden duydu
        İslahiye'de öğrenciler kuş gözlemi yaptı
        İslahiye'de öğrenciler kuş gözlemi yaptı
        Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg, Nurdağı'nı ziyaret etti
        Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sorg, Nurdağı'nı ziyaret etti