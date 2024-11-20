Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Gaziantep Öğretmen Akademileri'nin açılışında konuştu:

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Böyle bir çağda öğrencilere daha fazla faydalı olmak için kendimizi yeniden nasıl inşa etmeliyiz, bunun üzerinde duracağız." dedi.

Yelkenci, Mecidiye Han'da düzenlenen "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Gaziantep Öğretmen Akademileri Açılış Programı"ndaki konuşmasında, söz konusu akademilerini 2016 yılında başlattıklarını hatırlattı.

Öğretmen Akademileri'nin öğretmenler tarafından büyük bir keyifle takip edilen program haline geldiğini belirten Yelkenci, bu durumdan oldukça memnun olduklarını ifade etti.

Çağın çok hızlı geliştiğini ve öğretmenlerin buna ayak uydurması gerektiğini aktaran Yelkenci, şöyle konuştu:

"Böyle bir çağda öğrencilere daha fazla faydalı olmak için kendimizi yeniden nasıl inşa etmeliyiz, bunun üzerinde duracağız. Öğretmen Akademilerinin amacı öğretmenleri bulunduğu çevrenin dışına çıkarıp mekanla ve evrenle temas etmesini sağlamaktır. Ruhu olan mekanlarla ve derinliği olan insanlarla temas sağlamaktır. Bu, aynı zamanda alışkanlıklarımızın ve rutinlerimizin dışına çıkmak demektir. İnsan, rutinlerin dışına farklı yollarla çıkabilir ve çıkmalıdır. Bunlardan bir kısmı fiziksel bir kısmı ruhsal olabilir. Öğretmen ne kadar kültürün kaynağından ve insandan beslenirse şüphesiz o kadar güçlü olur. Bu anlamda amacımız öğretmenlerimizi şehrin bütün birikimini yaşatan mekansal dokusuyla ve insanlarıyla muhatap etmektir."