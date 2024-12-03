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        Gaziantep FK'ye deplasman yaramıyor

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Gaziantep FK, dış sahada oynadığı son 6 karşılaşmadan galip gelemedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 10:26 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:26
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        Gaziantep FK'ye deplasman yaramıyor
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Gaziantep FK, dış sahada oynadığı son 6 karşılaşmadan galip gelemedi.

        Ligin ilk haftasında deplasmanda Sipay Bodrumspor'u 1-0 yenen Gaziantep temsilcisi, devam eden haftalarda Net Global Sivasspor'a 3-2, Galatasaray'a 3-1, Eyüpspor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 3-1 yenildi, Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

        Dün, Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.

        Ligde 15 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 19 kez havalandırırken kalesinde 21 gole engel olamadı.

        Puan cetvelinde 13. sırada bulunan Güneydoğu ekibi, ligin 16. haftasında 9 Aralık Pazartesi günü seyircisi önünde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

        Fenerbahçe karşısında Gaziantep ekibin tek golünü atan David Okereke, ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti.

        Ligde son 2 karşılaşmada 2 gol atma başarı gösteren Nijeryalı forvet Okereke, takımda en çok gol atan ikinci oyuncu konumunda bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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