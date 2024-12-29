Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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