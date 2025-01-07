Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Türkiye'den geçen yıl 11,9 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı yapıldı

        Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, geçen yıl 11,9 milyar dolar dış satım gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:56 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'den geçen yıl 11,9 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı yapıldı
        ABONE OL

        Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, geçen yıl 11,9 milyar dolar dış satım gerçekleştirdi.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sektörün ihracatta önemli işlere imza attığını belirtti.

        Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

        "Buğday unu, makarna, bitkisel yağlar, bisküvi ile şekerli ve kakaolu ürünler başta olmak üzere temel gıda ürünlerini kapsayan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün 2024 yılı toplam ihracatı 11,9 milyar dolar oldu. Toplam hububat ihracatının 13,5 milyon ton olarak gerçekleştiği bu dönemde, kilogram başına ortalama ihracat fiyatları yüzde 3,5 artışla 0,88 dolar oldu. Haziran-Ekim döneminde uygulanan buğday ithalatı yasağına bağlı olarak, ihracatı yüzde 20,9 azalışla 1 milyar 159 milyon dolar olan buğday ununun toplam hububat ihracatı içindeki payı yüzde 9,7'e geriledi. 973 milyon dolara ulaşan tatlı bisküvi ve gofret ihracatı yüzde 9,1 artışla sektör genelinde ikinci sırada yer aldı."

        Sektörde ihracatın 2,1 milyar dolarla en çok yapıldığı ülkenin Irak olduğunu belirten Tiryakioğlu, ABD ve Suriye'nin bu ülkeyi takip ettiğini ifade etti.

        Tiryakioğlu, hububat ihracatında Almanya ve Cezayir'in de önemli ülkeler arasında olduğunu dile getirerek, 2024'e ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

        "2002 yılında 1 milyar dolar seviyesindeki ihracatını yıllar içinde 12 milyar dolar seviyesine yükselten, Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki yüzde 2,7'lik payını günümüzde yüzde 5'in üzerine çıkaran sektörümüz açısından, alışık olduğumuz yüksek performans seviyesinin altında sonuç aldığımız bir yıl oldu. Bu yıl sektörümüzün yüzde 7 düzeyinde bir artışla 12,5 milyar doların üzerinde ihracat yaparak, yeni bir rekora imza atacağına inanıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti! Ceza indirimi istendi
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti! Ceza indirimi istendi
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits

        Benzer Haberler

        Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni 12 bin 308 kişi ziyaret etti
        Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni 12 bin 308 kişi ziyaret etti
        Gaziantep'te emekli olan hizmetli görev yaptığı okuldan alkışlarla uğurland...
        Gaziantep'te emekli olan hizmetli görev yaptığı okuldan alkışlarla uğurland...
        Tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla öldürüldü
        Tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla öldürüldü
        Gaziantep'teki silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Gaziantep'teki silahlı kavgada 1 kişi öldü
        AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı icra kurulu belirlendi
        AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı icra kurulu belirlendi
        Gaziantep'te kumar operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te kumar operasyonunda 5 şüpheli yakalandı