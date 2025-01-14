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        Hastanın kendi dokularından yeni göğüs duvarı oluşturularak rahat nefes alması sağlandı

        Gaziantep Şehir Hastanesinde, nefes alamama şikayeti yaşayan hasta kendi dokularından yeni bir göğüs duvarı oluşturularak sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 10:57 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:57
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        Hastanın kendi dokularından yeni göğüs duvarı oluşturularak rahat nefes alması sağlandı
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        Gaziantep Şehir Hastanesinde, nefes alamama şikayeti yaşayan hasta kendi dokularından yeni bir göğüs duvarı oluşturularak sağlığına kavuştu.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Hasret Yıldız, Şanlıurfa'dan göğsündeki şiddetli ağrılar ve nefes alamama şikayetiyle Gaziantep Şehir Hastanesine başvurdu.

        Göğüs Cerrahisi Uzmanı Onur Bayrakçı ve ekibi, yapılan tetkiklerin ardından gerçekleştirilen ameliyatla hastanın birleşmiş olan iki kaburgasını ayrıştırıp kıkırdaktan yeniden kaburga, Yıldız'ın kendi kasından da kaburga arası kaslar oluşturarak yeni bir göğüs duvarı oluşturdu.

        Başarılı geçen ameliyat sonrası hasta, astım ilaçlarından kurtuldu, rahat nefes alması sağlandı ve taburcu edildi.

        "Füzyon defekti"nin çok nadir görülen bir hastalık olduğunu ve ameliyatın başarıyla geçtiğini ifade eden Bayrakçı şunları aktardı:

        "Ameliyatımız 2,5 saat sürdü. Çok komplike işlem olmasına rağmen ameliyatımız başarılı geçti. Hastamız şuan gayet sağlıklı. Rahatça nefes alıp verebiliyor. Ameliyattan bu yana solunum ilacı kullanmıyor. Yürümede sıkıntı yaşamıyor. Bu yaptığımız işlem sonucunda astım ilaçlarından kurtulan hastamızın solunum fonksiyon testi sonucunda total akciğer kapasitesinde 1,5 litreye yakın artış gözlenmekte ve şu anda hastamızın nefes testi yaşı ile uyumlu hale geldi."

        Sağlığına kavuşan Hasret Yıldız da nefes alıp vermekte çok zorlandığını belirterek, "Yürüyünce hemen yoruluyordum. Çocuklarıma bakmakta çok zorlanıyordum. Onur hocam sağ olsun tedavime başladı. Ameliyatım başarılı geçti. Şuan da gayet sağlıklıyım, rahatlıkla yürüyebiliyorum. En önemlisi derin derin nefes alabiliyorum. Artık çocuklarımla daha rahat ilgilenebileceğim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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