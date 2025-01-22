Gaziantep'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'te şehir içi dolmuşla çarpışan ve devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ve aynı araçtaki kişi yaralandı.

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