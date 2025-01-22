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        Gaziantep'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'te şehir içi dolmuşla çarpışan ve devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ve aynı araçtaki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 12:40 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:40
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        Gaziantep'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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        Gaziantep'te şehir içi dolmuşla çarpışan ve devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ve aynı araçtaki kişi yaralandı.

        H.K idaresindeki 27 SB 404 plakalı şehir içi dolmuş, Beyler Mahallesi Eski Kıbrıs Caddesi'nde Ö.Y idaresindeki 27 EF 051 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada devrilen hafif ticari araç sürücüsü ve beraberindeki N.G. yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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