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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 18:28 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:28
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:GaziantepBüyükşehir Stadı

        Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş

        Gaziantep FK: Dioudis (Dk. 46 Mustafa Burak Bozan), Ertuğrul Ersoy, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan, Daubin, Semih Güler, Sorescu (Dk. 46 Maxim), Lungoyi (Dk. 87 Emre Taşdemir), Boateng (Dk. 79 Kenan Kodro), Kozlowski (Dk. 72 Muhammed Gümüşkaya), Husic

        Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Yusuf Akçiçek, Skriniar, Oğuz Aydın, Osayi-Samuel (Dk. 67 Kostic), Mert Hakan Yandaş (Dk. 79 Saint-Maximin), Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Tadic), Talisca, En Nesyri (Dk. 79 Dzeko)

        Goller: Dk. 17 ve 27 Talisca, Dk. 23 En Nesyri, Dk. 83 Kostic (Fenerbahçe), Dk. 75 Husic (Gaziantep FK)

        Sarı kartlar: Dk. 25 Mert Müldür (Fenerbahçe), Dk. 28 Okereke (Yedek kulübesinde), Dk. 34 Ogün Özçiçek, Dk. 55 Ömürcan Artan (Gaziantep FK)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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