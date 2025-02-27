Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:GaziantepBüyükşehir Stadı
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş
Gaziantep FK: Dioudis (Dk. 46 Mustafa Burak Bozan), Ertuğrul Ersoy, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan, Daubin, Semih Güler, Sorescu (Dk. 46 Maxim), Lungoyi (Dk. 87 Emre Taşdemir), Boateng (Dk. 79 Kenan Kodro), Kozlowski (Dk. 72 Muhammed Gümüşkaya), Husic
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Yusuf Akçiçek, Skriniar, Oğuz Aydın, Osayi-Samuel (Dk. 67 Kostic), Mert Hakan Yandaş (Dk. 79 Saint-Maximin), Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Tadic), Talisca, En Nesyri (Dk. 79 Dzeko)
Goller: Dk. 17 ve 27 Talisca, Dk. 23 En Nesyri, Dk. 83 Kostic (Fenerbahçe), Dk. 75 Husic (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 25 Mert Müldür (Fenerbahçe), Dk. 28 Okereke (Yedek kulübesinde), Dk. 34 Ogün Özçiçek, Dk. 55 Ömürcan Artan (Gaziantep FK)
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