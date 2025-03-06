GSO yeşil dönüşüm çalışmalarına öncülük ediyor

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (GSO-MEM) yeşil dönüşüm çalışmalarına öncülük yapıyor.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, sanayinin, değişen çevresel koşullara uyum sağlaması ve daha sürdürülebilir bir üretim anlayışına geçiş yapması için GSO mesleki eğitim ve danışmanlık merkezi eğitim ve farkındalık projeleriyle bölgedeki sanayi kuruluşlarına rehberlik ediyor.

GSO-MEM, sanayi işletmelerine yönelik karbon ayak izi hesaplama, enerji verimliliği eğitimleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının sanayide kullanımı ve sürdürülebilir üretim teknikleri gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO-MEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Koçak, yeşil dönüşümün sanayinin geleceği için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sanayi üretiminde verimlilik ve tasarruf noktasında sürdürülebilir enerji kullanımı artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir. Gaziantep sanayisinin yeşil dönüşüme uyum sağlaması, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de uluslararası pazardaki rekabet gücü açısından büyük önem taşımaktadır. Bizde firmalarımızın uluslararası standartlarda karbon ayak izi hesaplamalarını yapıyor, yeşil dönüşüm yol haritalarını belirliyor, firmalarımıza rehberlik ediyoruz."