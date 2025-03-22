Gaziantep'te 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'te hakkında 16 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te hakkında 16 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 16 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'yi saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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