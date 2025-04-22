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        Gaziantep'te 23 Nisan özel konserinde 1000 kişilik çocuk korosu sahne aldı

        Gaziantep'te 1000 çocuğun katıldığı Nar Çiçekleri Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 13:37 Güncelleme: 22.04.2025 - 13:41
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        Gaziantep'te 23 Nisan özel konserinde 1000 kişilik çocuk korosu sahne aldı
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        Gaziantep'te 1000 çocuğun katıldığı Nar Çiçekleri Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel konser verdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1000 çocuğun bulunduğu Nar Çiçekleri Korosu, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre Merkezi'nde cumhuriyet ve çocuk şarkılarını seslendirdi.

        Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği ve Türk Kızılay Şehitkamil Şubesi'nin katkılarıyla düzenlenen konser, dinleyicilerin beğenisini topladı.

        Koroya, Şef Eray İnal'ın yönettiği Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası da destek verdi.

        Dinleyicilerin Türk bayraklarıyla eşlik ettiği konser, yaklaşık 1 saat sürdü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

        Çocuklar için çalışmaya devam edeceklerini belirten Şahin, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bize 'En büyük armağanım.' dediği Cumhuriyet'i hediye etti. Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Kültürü ve sanatıyla yükselen Gaziantep için çocuklarımızı çok güzel şekilde hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Programa, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey ve ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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