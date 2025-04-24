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        Gaziantep'te seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 15:18 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:18
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        Gaziantep'te seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

        E.A idaresinde 27 BCA 549 plakalı hafriyat kamyonunun, TAG Otoyolu Gaziantep-Nurdağı kara yolu 7. kilometrede seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

        Kamyonunu kenara çeken şoförün ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

        Yanan hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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