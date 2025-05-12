Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çin Sanayici ve İş İnsanları Derneği arasında iş birliği anlaşması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çin Sanayici ve İş İnsanları Derneği (CINSIAD) arasında iş birliği mutabakatı imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile CINSIAD Başkanı Zhou Yan Quan arasında ortak çalışma yürütülmesi için iş birliği mutabakatı imzalandı.

İmzalanan mutabakatta, Çinli yatırımcıların Gaziantep'e yönlendirilmesi ve şehrin ekonomik potansiyelinin tanıtılması konusunda ortak çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Mutabakat kapsamında, CINSIAD tarafından Çinli yatırımcılara, Gaziantep’in sanayi, lojistik, enerji ve teknoloji gibi sektörlerde yatırım yapılabilir şehir olarak önerilmesi hedefleniyor.

İki taraf, yatırım heyetlerinin karşılıklı ziyaretlerini, ortak projelerin geliştirilmesini ve iş dünyası arasında köprü kurulmasını amaçlayan koordineli bir çalışma yürütecek.

Bu anlaşma yalnızca ekonomik yatırımları değil, aynı zamanda kültürel iş birliklerini de kapsıyor. Gaziantep'in gastronomi, müzecilik ve tarihi miras alanındaki birikimi, Çinli turistlere tanıtılacak. Ayrıca, ortak sosyal ve kültürel etkinlikler de gündeme alınacak.