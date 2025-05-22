Türkiye'nin yöresel lezzetleri GAÜN'de buluştu
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulunda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinin yöresel lezzetleri buluştu.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulunda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinin yöresel lezzetleri buluştu.
GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü, Gaziantep Kent Konseyi ve MASATDER Aşçılar Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen ve iki bölümde yapılan etkinlikte yöresel lezzetler tanıtıldı.
Programın ilk bölümünde GAÜN Turizm Fakültesi Konferans Salonunda, "Gaziantep Mutfağının Dünü, Bugünü, Yarını" başlıklı panelde, Gaziantep mutfağının sürdürülebilirliği ve gastronomi değerleri ele alındı.
İkinci bölümde ise GAÜN 15 Temmuz Meydanında kurulan stantlarda Karadeniz, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgelerine ait yöresel yemekler tanıtıldı. Katılımcılar, çeşitli yörelere ait lezzetleri tatma fırsatı buldu.
Etkinliğe GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da katılarak stantları ziyaret etti.
Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Yusuf Erdem Güzelbey, etkinliğin her yıl büyüyerek gelişeceğini belirterek, bu tür organizasyonların kent kültürüne katkı sağladığını ifade etti.
Turizm ve Otelcilik MYO Müdürü Dr. Dilara Bahtiyar Sarı ile Gastronomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atınç Olcay ise katkı sunanlara teşekkür ederek, Türk mutfağının kültürel zenginliğine dikkat çekti.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, müzik dinletileri ve davul zurna eşliğinde halaylar çekildi.
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