Türkiye'nin yöresel lezzetleri GAÜN'de buluştu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulunda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinin yöresel lezzetleri buluştu.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü, Gaziantep Kent Konseyi ve MASATDER Aşçılar Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen ve iki bölümde yapılan etkinlikte yöresel lezzetler tanıtıldı.

Programın ilk bölümünde GAÜN Turizm Fakültesi Konferans Salonunda, "Gaziantep Mutfağının Dünü, Bugünü, Yarını" başlıklı panelde, Gaziantep mutfağının sürdürülebilirliği ve gastronomi değerleri ele alındı.

İkinci bölümde ise GAÜN 15 Temmuz Meydanında kurulan stantlarda Karadeniz, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgelerine ait yöresel yemekler tanıtıldı. Katılımcılar, çeşitli yörelere ait lezzetleri tatma fırsatı buldu.

Etkinliğe GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da katılarak stantları ziyaret etti.