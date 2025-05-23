İslahiye'de biyoçeşitlilik ve doğal yaşam konulu panel düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu'nda (MYO), biyoçeşitlilik ve doğal yaşam konulu panel gerçekleştirildi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Biyoçeşitlilik Günü kapsamında biyoçeşitliliğin önemi, doğanın korunması, tehditler ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi için panel yapıldı.

Panele, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kütük, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adile Akpınar ve İslahiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Sabri Saltan konuşmacı olarak katıldı.

Doğa turizmi, biyoçeşitlilik, Nuhun Gemisi veritabanı, milli parklar uygulaması gibi konularda katılımcılar bilgilendirildi.​​​