Gaziantep Valiliğinden bir okulda manevi değerleri zedeleyerek satış yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama:
Gaziantep Valiliği, manevi değerleri zedeleyerek satış yaptığı iddia edilen okul kantininin ticari faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.
Gaziantep Valiliği, manevi değerleri zedeleyerek satış yaptığı iddia edilen okul kantininin ticari faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.
Valilikten bazı sosyal medya hesaplarında, "bir okulda manevi değerleri zedeleyerek satış yapıldığına" ilişkin paylaşımlarla ilgili açıklama yapılması ihtiyacının doğduğu belirtildi.
Açıklamada, "Şehitkamil ilçemizde bir ilkokulda vuku bulan olayla ilgili ivedilikle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından müfettiş görevlendirilmiş, kantin işletmesinin ticari faaliyetleri durdurulmuştur. Olayla ilgili idari soruşturma devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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