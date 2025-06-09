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        Gaziantep'te 50 dönüm buğday ekili alan yandı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde hasada hazır 50 dönüm buğday yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 20:05 Güncelleme: 09.06.2025 - 20:05
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        Gaziantep'te 50 dönüm buğday ekili alan yandı
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde hasada hazır 50 dönüm buğday yandı.

        İlçede Yeni Altıntaş Mahallesi mevkisinde Bablı Keser ile Kemal Küpe'ye ait 50 dönüm hasada hazır makarnalık sert durum buğday tarlasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Olay yerine gelen Gaziantep İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

        Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, bölgede incelemelerde bulundu.

        Yangında etkilenen Arabanlı çiftçilerden Bablı Keser ve Kemal Küpe'ye geçmiş olsun dileğinde bulunan Altun, "Araban Ovası'nda hasada hazır bölgelerde seyahat eden vatandaşlarımızdan da ricamız var. Hasada hazır bölgelerden geçerken çevreye yanıcı ve yakıcı madde atmamalarını rica ediyorum. Hasada hazır buğday sahibi çiftçilerimiz de en kısa zamanda hasatlarını yapsınlar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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