Gaziantep'te kural ihlali yapan 22 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince drift atan, abart egzoz ve modifiye araç kullanan 22 araç sürücüsüne 361 bin 630 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.

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