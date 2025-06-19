Gaziantep'te otluk ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 30 hektarlık bir alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın, rüzgarın etkisiyle yakındaki otluk ve makilik alana sıçradı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, anız yakmadan dolayı çıkan, otluk ve makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü.

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