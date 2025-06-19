Gaziantep'te otluk ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, anız yakmadan dolayı çıkan, otluk ve makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, anız yakmadan dolayı çıkan, otluk ve makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Şatırhüyük Mahallesi yakınlarında, hasadı yapılmış tarlada anız yangını çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle yakındaki otluk ve makilik alana sıçradı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgede görev alan 1 helikopter, 3 su tankı, 6 arazöz ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 30 hektarlık bir alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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