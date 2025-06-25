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        Teniste 14 Yaş Avrupa Yaz Kupası Elemeleri, Gaziantep'te başladı

        Teniste 14 Yaş Avrupa Yaz Kupası Elemeleri, Gaziantep'te başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 13:49 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:15
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        Teniste 14 Yaş Avrupa Yaz Kupası Elemeleri, Gaziantep'te başladı
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        Teniste 14 Yaş Avrupa Yaz Kupası Elemeleri, Gaziantep'te başladı.

        Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Tenis Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyona 8 ülkeden 30 sporcu katıldı.

        Gaziantep Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde oynanan müsabakalar öncesi açılış töreni düzenlendi.

        Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, törende yaptığı konuşmada, elemelere ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Tenisi ülkenin her yerine yaymayı hedeflediklerini belirten Müderrisligil, şunları kaydetti:

        "Türkiye Tenis Federasyonu olarak bizler tenisi sadece belli bölgelere veya kısıtlı çevrelere hitap eden bir branş olmaktan çıkarıp aslında ülke genelinde her yaşa ve her kesime ulaştırmaya ve bunu spor kültürü, tenis kültürü haline getirmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın çatısı altında yerel yönetimlerimizle, üniversitelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla yakın iş birlikleri kurarak tenisin tabana yayılmasını hedeflemekteyiz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı, engellilerimizi sporla ve tenisle buluşturmayı hedefliyoruz."

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise etkinliğe katılan sporculara başarılar diledi.

        Etkinliğin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Çeber, "Dünyanın en özel, en güzel ve en güvenli şehirlerinden birisiyiz. Biz Gaziantep olarak ulusal ve uluslararası düzeyde yapılacak her türlü spor aktivitesine ve yapılacak her türlü sosyal aktiviteye tamamen hazırız." diye konuştu.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de gençleri spora yönlendirmek için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

        Etkinliğin, sporun yanı sıra kültürel birlikteliği de sağladığını belirten Şahin, "Gaziantep, Avrupa Konseyi'nin en önemli ödüllü şehirlerinden biri. Bu şehri eğitim, bilim, spor, kültür ve sanat şehri yapma azim ve kararlılığındayız." ifadelerini kullandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ise kente gelen sporculara başarılar dileyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

        Turnuva, 3 gün boyunca devam edecek. Elemeleri birinci sırada tamamlayan takımlar, 30 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde yapılacak final etabına katılmaya hak kazacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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