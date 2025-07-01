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        Gaziantep FK'de yeni sezon hazırlıkları Sırbistan'da başladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 22:32 Güncelleme: 01.07.2025 - 22:32
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        Gaziantep FK'de yeni sezon hazırlıkları Sırbistan'da başladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve pas çalışmaları ile devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen top kapma idmanıyla sona erdi.

        Güneydoğu temsilcisi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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