Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'da sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma ve dayanıklılık koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.