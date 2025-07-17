Nurdağı'nda orman işgallerine karşı istişare toplantısı yapıldı

Toplantıda, ormanların korunması, kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve bu konudaki yasal süreçler hakkında muhtarlara bilgilendirme yapıldı.

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ve Orman İşletme Müdürü Veli Topçu, ilçede yaşanan orman işgallerinin önlenmesi ve sona erdirilmesi amacıyla mahalle muhtarlarıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

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