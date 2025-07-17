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        Nurdağı'nda orman işgallerine karşı istişare toplantısı yapıldı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde mahalle muhtarlarıyla orman işgallerine karşı istişare toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 16:00 Güncelleme: 17.07.2025 - 16:00
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        Nurdağı'nda orman işgallerine karşı istişare toplantısı yapıldı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde mahalle muhtarlarıyla orman işgallerine karşı istişare toplantısı gerçekleştirildi.

        Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ve Orman İşletme Müdürü Veli Topçu, ilçede yaşanan orman işgallerinin önlenmesi ve sona erdirilmesi amacıyla mahalle muhtarlarıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

        Toplantıda, ormanların korunması, kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve bu konudaki yasal süreçler hakkında muhtarlara bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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