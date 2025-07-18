Gaziantep'teki çiftçilere büyükşehir belediyesinden 5 milyon litre mazot desteği
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 46 bin üreticiye bu yıl 5 milyon 116 bin 875 litre mazot desteğinde bulunacak.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 46 bin üreticiye bu yıl 5 milyon 116 bin 875 litre mazot desteğinde bulunacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı meclis toplantısında, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 46 bin 423 çiftçiye 5 milyon 116 bin 875 litre mazot desteği sağlanmasına karar verildi.
Destekler kapsamında bugüne kadar çiftçilere verilen mazot, 18 milyon 392 bin 350 litreye ulaşacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Vekili Halil Uğur, "Son üç yılda dağıtılan mazotun parasal değeri 700 milyon civarı olup 2025 yılında dağıtılacak mazotun değeri 280 milyon civarındadır. Büyükşehir belediyesinin şimdiye kadar çiftçilere hibe olarak dağıttığı mazotun bedeli yaklaşık 1 milyar liradır." dedi.
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