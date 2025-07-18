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        Gaziantep'teki çiftçilere büyükşehir belediyesinden 5 milyon litre mazot desteği

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 46 bin üreticiye bu yıl 5 milyon 116 bin 875 litre mazot desteğinde bulunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:28 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:28
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        Gaziantep'teki çiftçilere büyükşehir belediyesinden 5 milyon litre mazot desteği
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 46 bin üreticiye bu yıl 5 milyon 116 bin 875 litre mazot desteğinde bulunacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı meclis toplantısında, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 46 bin 423 çiftçiye 5 milyon 116 bin 875 litre mazot desteği sağlanmasına karar verildi.

        Destekler kapsamında bugüne kadar çiftçilere verilen mazot, 18 milyon 392 bin 350 litreye ulaşacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Vekili Halil Uğur, "Son üç yılda dağıtılan mazotun parasal değeri 700 milyon civarı olup 2025 yılında dağıtılacak mazotun değeri 280 milyon civarındadır. Büyükşehir belediyesinin şimdiye kadar çiftçilere hibe olarak dağıttığı mazotun bedeli yaklaşık 1 milyar liradır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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