Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 20:37 Güncelleme: 24.10.2025 - 20:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik çalışmalarıyla son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filistinli gruplar anlaştı
        Filistinli gruplar anlaştı
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!

        Benzer Haberler

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gaziantep'te ziyaretlerde...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gaziantep'te ziyaretlerde...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Gaziantep'te öğrencilerle buluşt...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Gaziantep'te öğrencilerle buluşt...
        Gaziantep'te yakalanan firari 2 hükümlü tutuklandı
        Gaziantep'te yakalanan firari 2 hükümlü tutuklandı
        McDonald's Türkiye, Gaziantep'te hatıra ormanı oluşturuyor
        McDonald's Türkiye, Gaziantep'te hatıra ormanı oluşturuyor
        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, takımın performansından memnun
        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, takımın performansından memnun
        Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı yılın 9 ayında yüzde 4,2 arttı
        Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı yılın 9 ayında yüzde 4,2 arttı