Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te yaralı kartalın yardımına jandarma yetişti

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde jandarma ekipleri yaralı kartalı kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 08:53 Güncelleme: 02.12.2025 - 08:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te yaralı kartalın yardımına jandarma yetişti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde jandarma ekipleri yaralı kartalı kurtardı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri tarafından Şehitkamil ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yaralı bir kartal bulundu.

        Tedavisini yapılan kartal, iyileştikten sonra doğaya gönderilmek üzere Gaziantep Hayvanat Bahçesi Rehabilitasyon merkezi ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Ülkelerin sabah sofraları
        Ülkelerin sabah sofraları
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        "Canımızı zor kurtardık!"
        "Canımızı zor kurtardık!"
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Gaziantep'te park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Gaziantep'te feci kaza: 2 genç hayatını kaybetti
        Gaziantep'te feci kaza: 2 genç hayatını kaybetti
        Şahinbey Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı
        Şahinbey Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı
        Şehitler için dikilen zeytin fidanlarının geliri TSK Güçlendirme Vakfı'na b...
        Şehitler için dikilen zeytin fidanlarının geliri TSK Güçlendirme Vakfı'na b...
        Gaziantep'teki Galle Park, "Yeşil Bayrak Ödülü"ne layık görüldü
        Gaziantep'teki Galle Park, "Yeşil Bayrak Ödülü"ne layık görüldü
        Gaziantep'te 50 yataklı OSB hastanesi hizmete başladı
        Gaziantep'te 50 yataklı OSB hastanesi hizmete başladı