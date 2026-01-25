İslahiye Kaymakamı Soylu'dan barınaktaki sahipsiz hayvanlara mama desteği

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yoğun kar yağışının ardından barınakta bulunan sahipsiz hayvanlar için Kaymakam Mehmet Soylu tarafından 300 kilogram mama desteği sağlandı.



Kaymakam Soylu, Hürriyet Mahallesi Kurtini Tepesi mevkisinde bulunan İslahiye Belediyesine ait hayvan barınağındaki sahipsiz kedi ve köpeklerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 300 kilogram mama gönderdi.



Barınak sorumlusu Bekir Şentürk, kış şartlarının ağırlaştığı bu günlerde can dostların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunan destekten dolayı Kaymakam Soylu’ya teşekkür etti.

