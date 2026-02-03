Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'ten ocak ayında 781 milyon 987 bin dolarlık ihracat yapıldı

        Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ocak ayında Gaziantep'ten 781 milyon 987 bin dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı.

        Giriş: 03.02.2026 - 11:32 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:32
        Gaziantep'ten ocak ayında 781 milyon 987 bin dolarlık ihracat yapıldı
        Ünverdi, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, kentin ocak ayında en fazla ihracat yapan 6. il konumunda olduğunu söyledi.

        Ünverdi, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, kentin ocak ayında en fazla ihracat yapan 6. il konumunda olduğunu söyledi.

        Üretim, ihracat ve istihdamıyla 2026 yılında da Gaziantep'in ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğini belirten Ünverdi, şunları kaydetti:

        "Her koşulda alın teri ve büyük özveriyle mücadelesini sürdüren sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde enflasyonla mücadele doğrultusunda devam eden parasal sıkılaştırma politikalarından en fazla reel sektör etkilenmiştir. Maliyet artışları ve yüksek faiz üreticilerimizi çok zorlamıştır. Ancak dezenflasyon sürecinde alınan mesafeyle birlikte Merkez Bankasının politika faizindeki indirim kararları 2026 yılı için umut verici olmuştur. Üreten ve ticaret yapan herkesin beklentisi faiz indirimlerinin devam etmesi yönündedir."

