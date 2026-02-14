Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te "Terörsüz Türkiye" paneli düzenlendi

        Gaziantep'te Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde "Terörsüz Türkiye: Ortadoğu ve Suriye'nin Geleceğinde Türkiye'nin Rolü" konulu panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 17:20 Güncelleme: 14.02.2026 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te "Terörsüz Türkiye" paneli düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde "Terörsüz Türkiye: Ortadoğu ve Suriye'nin Geleceğinde Türkiye'nin Rolü" konulu panel düzenlendi.

        Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, CNN Türk Spikeri Gazeteci Göksu Öngören Özgür, emekli Albay-Akademisyen Coşkun Başbuğ ve CNN Türk Haber Koordinatörü Akademisyen İdris Arıkan'ın katılımıyla yapılan panelde, Türkiye'nin bölgesel güvenlik politikaları, terörle mücadele süreci ve Ortadoğu'daki gelişmeler ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin güvenliğinin bölgesel istikrarla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.

        Tahmazoğlu, Ortadoğu'nun tarih boyunca problemli bir bölge olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin güvenliği her şeyin önünde gelir. Türkiye'nin güvenliği komşularımızdan başlar. Eğer Filistin güvende değilse, Suriye güvende değilse Türkiye de güvende değildir. Komşu ülkelerde istikrarın sağlanması bu yüzden hayati önem taşımaktadır." ifadelerine yer verdi.

        Gazeteci Göksu Öngören Özgür, medya perspektifinden bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

        Emekli Albay-akademisyen Coşkun Başbuğ ise Türkiye'nin terörle mücadelesinde 15 Temmuz sürecini bir dönüm noktası olduğunu belirterek şunları kaydetti:

        "Sürecin kırılma anı 15 Temmuz'du. Niye? Hani vücudun içinde kanserli hücre var. FETÖ denilen bir terör örgütü var. Onun yandaşı PKK var. Siz o hücreyi, o kanserli hücreyi söküp atmadan o bedeni ayağa kaldıramazsınız. FETÖ'den başladık. Şahinbey Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi son o kanserli hücreyi de bedenden atınca bizi kimse tutamaz."

        CNN Türk Haber Koordinatörü Akademisyen İdris Arıkan da Türkiye'nin askeri ve kültürel kapasitesine dikkat çekti.

        Panel, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesinde 1 kişi öldü, 1 kişi tedavi altı...
        Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesinde 1 kişi öldü, 1 kişi tedavi altı...
        Gaziantep'te bir restorana silahla ateş açan 2 kişi tutuklandı
        Gaziantep'te bir restorana silahla ateş açan 2 kişi tutuklandı
        Gaziantep'te 62 çift Sevgililer Günü'nde evlendi
        Gaziantep'te 62 çift Sevgililer Günü'nde evlendi
        Altun, "Gaziantep'e düşen yağış oranı Arabanlı çiftçilerin yüzü güldürdü"
        Altun, "Gaziantep'e düşen yağış oranı Arabanlı çiftçilerin yüzü güldürdü"
        Gaziantep'te 14 Şubat'ta 62 çift evliliğe "Evet" dedi
        Gaziantep'te 14 Şubat'ta 62 çift evliliğe "Evet" dedi
        İslahiye'de sağanak sonrası ev ve tarlaları su bastı
        İslahiye'de sağanak sonrası ev ve tarlaları su bastı