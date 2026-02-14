Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

        Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 23:49 Güncelleme: 14.02.2026 - 23:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

        Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde yolda yürürken karşılaşan Hasan A. ile Volkan D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan A. silahla Volkan D.'yi yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Volkan D. hastaneye kaldırıldı, şüpheli Hasan A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Şüphelinin ağabeyi Mehmet A'nın 30 Ağustos 2025'te Bülbülzade Mahallesi'nde silahla öldürüldüğü, Volkan D'nin olaya karışan şüpheliler arasında yer aldığı iddia edildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzon'da Fener alayı!
        Trabzon'da Fener alayı!
        Fenerbahçe ilki başardı!
        Fenerbahçe ilki başardı!
        61 yıllık rekoru egale etti!
        61 yıllık rekoru egale etti!
        Dev maç HT Spor'da masaya yatırıldı!
        Dev maç HT Spor'da masaya yatırıldı!
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme!
        Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme!
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Sokak ortasında silahlı tehdit
        Sokak ortasında silahlı tehdit
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Tarihi kaynak geri döndü
        Tarihi kaynak geri döndü
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!

        Benzer Haberler

        Düğün salonu önünde silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
        Düğün salonu önünde silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
        Gaziantep'te "Terörsüz Türkiye" paneli düzenlendi
        Gaziantep'te "Terörsüz Türkiye" paneli düzenlendi
        Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesinde 1 kişi öldü, 1 kişi tedavi altı...
        Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesinde 1 kişi öldü, 1 kişi tedavi altı...
        Gaziantep'te bir restorana silahla ateş açan 2 kişi tutuklandı
        Gaziantep'te bir restorana silahla ateş açan 2 kişi tutuklandı
        Gaziantep'te 62 çift Sevgililer Günü'nde evlendi
        Gaziantep'te 62 çift Sevgililer Günü'nde evlendi
        Altun, "Gaziantep'e düşen yağış oranı Arabanlı çiftçilerin yüzü güldürdü"
        Altun, "Gaziantep'e düşen yağış oranı Arabanlı çiftçilerin yüzü güldürdü"