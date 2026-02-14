Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.



Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde yolda yürürken karşılaşan Hasan A. ile Volkan D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan A. silahla Volkan D.'yi yaraladı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan Volkan D. hastaneye kaldırıldı, şüpheli Hasan A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.



Şüphelinin ağabeyi Mehmet A'nın 30 Ağustos 2025'te Bülbülzade Mahallesi'nde silahla öldürüldüğü, Volkan D'nin olaya karışan şüpheliler arasında yer aldığı iddia edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

