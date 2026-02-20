MEMLEKET SOFRASI - Gaziantep mıcırık aşı

GÖKHAN ÇALI/ÖMER FARUK SALMAN - Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda bulunan Gaziantep'in coğrafi işaretli lezzetlerinden mıcırık aşı, yöre mutfağının özgün tatları arasında yer alıyor.





Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesi'nin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Gaziantep mutfağının geleneksel yemeklerinden mıcırık aşının yapımı anlatıldı.



Gaziantep mutfağının vazgeçilmezlerinden kuru dolma yapımında kullanılan patlıcanlar, büyük bir özenle oyulup ipte kurutulurken "börk" olarak adlandırılan baş kısımları da küçük parçalara ayrılıp güneşte kurutuluyor.



Özellikle sonbahar ve kış aylarında değerlendirilen "börk", etli ya da etsiz olarak pişirilen mıcırık aşına lezzet katıyor.



Mıcırık aşının tarifini AA muhabirine anlatan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfaklar Koordinatörü ve Mutfak Sanatları Merkezi Başkanı Doğa Çitçi, yemeğin atıksız mutfağa güzel bir örnek olduğunu söyledi.



Gaziantep'e has özel bir lezzet olan mıcırık aşının çok sulu olmayacak bir kıvamda pişirilmesi gerektiğini belirten Çitçi, yemeğin etli ya da etsiz hazırlanabileceğini söyledi.



Börkün önceden haşlanması gerektiğini dile getiren Çitçi, güneşte kurutulduğu için oluşan kokunun giderilmesi amacıyla birkaç kez soğuk sudan geçirilip bekletilmesinin önemine vurgu yaptı.



Gaziantep mıcırık aşı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:



Malzemeler (5 kişilik)



500 gram kuzu kol kemiksiz

4-5 su bardağı börk (patlıcanın baş kısmı) (150 gram)

2 çay bardağı baldo pirinç

1 kuru soğan

3 yemek kaşığı sadeyağ veya tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

3-4 diş sarımsak

50 gram kuru domates

3 kuruluk biber

1 orta boy limon (limon suyu 200 ml)

1 tatlı kaşığı sumak ekşisi (sıvı)

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı çekilmiş toz karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

