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Kırsal kesim öğrencilerine ilginç destek Üniversite öğrencileri, köy köy gezerek çocuklara içerisinde oyuncak bulunan sabunlar hediye ederek, birbirinden ilginç deneyler yapıyor

İHA

Kırsal kesim öğrencilerine ilginç destek Üniversite öğrencileri, köy köy gezerek çocuklara içerisinde oyuncak bulunan sabunlar hediye ederek, birbirinden ilginç deneyler yapıyor

Üniversite öğrencilerden oluşan bir grup, kırsal kesimde yaşayan çocukların temizlik konusunda bilinçlendirilmesi, bilim alanında gelişmesine katkı sağlamak amacıyla köy köy gezerek, aralarında oyuncakların bulunduğu sabun hediye etti. Üniversiteli gençler, öğrencilerle birlikte birbirinden ilginç deneyler yaptılar.
Emirhan Belli önderliğindeki bir grup üniversite öğrencisi, çocukların temizlik konusunda bilinçlendirilmesi ve bilim alanında gelişmesi amacıyla hazırladıkları sosyal proje kapsamında köy köy geziyor. Proje kapsamında Gaziantep'in kırsalındaki öğrencilerle bir araya gelen Belli, öğrencilere oyuncak ve sabun dağıtarak pandemi sürecinde daha önemi artan temizlik ve hijyen konusuna dikkat çekti. Laboratuvar malzemelerini de yanlarında getiren Belli, okulların laboratuvarlarında öğrencilerle birlikte birbirinden ilginç ve daha önce hiç şahit olmadıkları deneyler yaptı. Belli ve öğrenciler, jelibonun zararlarını anlatan deneyin ardından sis oluşturarak, meyvelerin DNA'sını incelediler.
Çocukların el temizliği konusunu eğlenceli hale getirmek için sabunların içerisinde oyuncak yer aldığını anlatan Emirhan Belli, "Biz bu projeyi Gençlik ve Spor İstanbul İl Müdürlüğü işbirliği ile desteklenmiş bir çalışma ile yapıyoruz. Hedefimiz 81 il. Şu ana kadar 16 tane il gezdik. Köy okulları ve kasabalarında içinde oyuncakların bulunduğu hijyenik sabunlarımızdan dağıttık. Köy okullarında ise atölye bazlı yaptık. Çünkü evde kaldıkları süre zarfında eğitimle çok yakın değiller" dedi.

“4 binden fazla sabunu köy çocuklarıyla buluşturduk”
Ürettikleri sabunları köy çocuklarına temizlik alışkanlığının gelişmesi için hediye ettiklerini söyleyen Belli, “Biz Malatya'da endemik bitkilerin özütleriyle sabun yapıyoruz. Bu konu hakkında çalışıyoruz. Bir endemik bitkinin içerisinde antiseptik özelliğini keşfettik. Biz toplam 5 ay boyunca ARGE çalışmaları yaptık. Üniversite laboratuvarlarında 25 tane deneme yaptık. 25 denemenin sonunda sağlığa uygun ve hijyen alışkanlığını arttıran sabun ürettik. Ürettiğimiz sabunlardan 4 binden fazlasını köylerdeki çocuklarımızla buluşturduk. Köydeki çocuklarımızın temizlik alışkanlığı kazanması için onlara sabunlarımızı hediye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yetkililerden destek bekliyoruz”
Yetkililerden destek beklediğini ifade eden Emirhan Belli, “Biz tüm bunları kendi imkanlarımızla yaptık. Daha fazla köye ve daha fazla çocuğa ulaşmak için yetkililerden destek bekliyoruz. Sabunların içerisine oyuncaklar kattık. Sabunların içine oyuncak katmamızın sebebi ise çocuklar oyuncakları çok seviyorlar Bu nedenle bizde sabunların içerisine oyuncak kattık. Sabunların içerisinde oyuncak koyup, çocuklar ellerini yıkadıkça oyuncağa ulaşmaya çalışacaklar. Sabunumuzu diğer sabunlardan farklı kılan antiseptik özelliğinin bulunmasıdır. Endemik bitkilerin özütlerinden bunu elde ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Deney yaptığımız için çok mutluyuz"
Deney yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen ilkokul öğrencileri, "Deneyler yaptık. Çok mutlu olduk. Bu tarz etkinliklerin olmasını istiyoruz. Bize deney yaptırdıkları için hocalarımıza teşekkür ederiz" diye konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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