Hırsızlık yaptılar taksiyle kaçtılar

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 2 ayrı evden hırsızlık yapan 2 şüpheli çaldıkları malzemelerle yoldan geçen taksiye binerek kaçtı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntüler sonrası polisler 2 hırsızı yakaladı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı evden hırsızlık yaptıktan sonra yoldan geçen taksiyle kayıplara karışan 2 şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit ederek düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Çok sayıda suç kayıtları bulunan 2 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.