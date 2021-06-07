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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te ilk mezat salonu açıldı Gaziantep'te canlı mezat uygulaması başlıyor

İHA

Gaziantep'te ilk mezat salonu açıldı Gaziantep'te canlı mezat uygulaması başlıyor

Gaziantepli gazeteci ve koleksiyoncu Ali Atalar, Gaziantep'te ilk mezat salonunu açtıklarını belirterek, pandemiden sonra canlı mezat uygulamasını başlatacaklarını söyledi.
Gaziantepli gazeteci ve koleksiyoncu Ali Atalar, Panorama Müzesi'nin bahçesinde tarihi porselen eserler üzerine bir mekan ve mezat salonu açtı. Atalar, mezat uygulamasıyla insanların evlerinde kullanmadığı, antika denilebilecek eşyalarını mezat salonuna getirerek kendi elleriyle burada o esere ilgili olan kişilere satma imkanı vereceklerini söyledi. Böylelikle atıl durumda kalan, ninelerden ve dedelerden kalmış eserleri burada gerçekten bu işe ilgi duyan yeni sahiplerine devretmek istediklerinin altını çizen Atalar, amaçlarının Gaziantep’te bu işe ilgili kadın ve erkeklerin buradan kendilerine uygun olan ürünleri mezat yoluyla canlı bir şekilde ürünleri görerek, inceleyerek ve uygun bir fiyata alabilmelerini sağlamak istediklerini vurguladı. Atalar, antika dükkanının ağırlıklı olarak Avrupa tarzı antika porselen üzerine olduğunu ancak Osmanlı Dönemi'ne ait bakır eserler, ahşap malzemeler, savaş malzemeleri dediğimiz kılıç, tabanca, tüfek, mühürler ve birçok eserin de yer aldığını belirtti.

"Canlı mezat Gaziantep'te bir ilk olacak"
Canlı mezatın Gaziantep'te bir ilk olacağını ifade eden Ali Atalar, "Benim asıl mesleğim gazetecilik ama 40 yıldır koleksiyonerlikte yapıyorum. Etnografik ve arkeolojik eserler biriktiriyorum. Daha öncede bakır eserler üzerine Gaziantep’te, Türkiye’de ilk olan özel bir müze açmıştım. Şimdi Gaziantep’te yine olmayan şeyi yapmaya çalışıyoruz. Tarihi porselen eserler üzerine bir mekan ve mezat salonu açtık. Canlı mezat uygulamasını pandemi dolayısıyla yapamıyoruz ancak Gaziantep’te bir ilk olacak" dedi.

"Antika eserini satmak ve onu almak isteyenlere aracı olacağız"
Antika eserini satmak ve onu almak isteyenlere aracı olacaklarını söyleyen Atalar, "Mezat uygulamalarımızla insanlar evlerindeki eski eşyalarını, kullanmadığı antika diyebileceğimiz eşyalarını mezat salonuna getirerek, kendi elleriyle burada o esere ilgili olan kişilere satma imkanını vereceğiz. Ayrıca eserleri almak isteyen vatandaşlar, buraya gelip fiyat arttırma yöntemiyle almak istedikleri ürünleri, eserleri alabilecekler. Böylelikle atıl durumda kalan, ninelerden ve dedelerden kalmış eserlerin burada gerçekten bu işe ilgi duyan yeni sahiplerine devretmek istiyoruz. Bu konuda da aracı olmak istiyoruz. Bir müzenin bahçesinde olmamız dolayısıyla dışarıdan gelen turistlerde bu mezatlara katılabilecek. Gaziantep ile ilgili antika ürünler alabilecek. Amacımız Gaziantep’teki bu işe ilgili kadın ve erkeklerin buradan kendilerine uygun olan ürünleri mezat yoluyla canlı bir şekilde ürünleri görerek, inceleyerek ve uygun bir fiyata alabilmelerini sağlamak” ifadelerini kullandı.

"Antika dükkanımızda ağırlıklı Avrupa tarzı antika porselenler var"
Atalar yeni açtığı antika dükkanında ağırlıklı olarak Avrupa tarzı antika porselenler olduğunu ifade ederek, “Şu anki antika dükkanımızda ağırlıklı Avrupa tarzı antika porselen üzerine ancak Osmanlı Dönemi'ne ait bakır eserler, ahşap malzemeler, savaş malzemeleri dediğimiz kılıç, tabanca, tüfek vesaire, Osmanlı Dönemine ait mühürler, Osmanlı Dönemine ait birçok eserlerimiz var. Antika fotoğraf makinaları, daktilolar, radyolar gibi eserlerde mevcut. Dediğim gibi bizim buradaki asıl amacımız evlerde atıl durumda olan eserlerin değerlenmesini istiyoruz. İnsanlar bu eserleri paraya çevirsin, bakamıyor ya da ilgisi yoksa bakacak ve ilgisi olanlara ulaşsın istiyoruz. Biz de mezat ile bunlara aracılık ederek, hem eserlerin paraya çevrilmesini sağlayacağız hem de antika eserlere ilgisi olanların burada kolayca esere ulaşmasını sağlayacağız. Öte yandan yerimiz 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi bahçesinde bulunuyor” diye konuştu.

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