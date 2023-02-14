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Gaziantep'in yıldızı Joao Figueiredo Başakşehir yolunda

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'nın sportif direktörü Adnan Erkan, takımın önemli isimlerinden Joao Figueiredo'yu bonservisiyle Başakşehir'e vereceklerini açıkladı.

Gaziantep'in yıldızı Joao Figueiredo Başakşehir yolunda
DHA

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan deprem felaketinin ardından sezonun geri kalanına devam etmeyecek olan Gaziantep FK'da futbolcuların durumları netlik kazanmaya başladı. Süper Lig'den bir çok kulübün oyuncularına talip olduğu Gaziantep ekibinde bu sayede maaş yükü de alınmış olacak. Takımın iskeletinin bozulmadan futbolcuların form durumlarının kaybolmaması için atılacak bu adıma birçok kulüp de destek gösterdi. Gaziantep FK Sportif Direktörü Adnan Erkan, açıklamalarda bulundu. Henüz imza aşamasına gelmeyen transfer olduğunu dile getiren Adnan Erkan, "En ciddi yol aldığımız yer Joao Figueiredo'nun Başakşehir ile anlaşmaya yakın olduğu. Anlaşma netlik kazandığında Joao Figueiredo'yu bonservisi ile Başakşehir'e vereceğiz. Diğerler oyuncularımıza birçok Süper Lig kulübünden teklif var. Oyuncularımızın gelişimine katkı veren yerleri seçeceğiz. Biz hem kulüp hem de oyuncunun menfaatine bakarak gitmesini istiyoruz" diye konuştu.

Başakşehir'in Mustafa Eskihellaç ile de ilgilendiği öğrenildi.

"İSKELETİ KORUYARAK GELECEK SENE MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Transferi netleşmeyen oyuncular hakkında konuşmanın doğru olmayacağını vurgulayan Adnan Erkan, "Sözleşmesi devam eden oyuncularımızı göndermekten ziyade kiralık vereceğiz. Takımın iskeletini de bu anlamda koruyarak gelecek sene ligdeki mücadelemize devam edeceğiz. Takımın içini asla boşaltma gibi bin niyetimiz yok" diye konuştu.

OYUNCULAR BİRÇOK TAKIMIN RADARINDA

Öte yandan Gaziantep FK'da oyuncular bir çok takımın radarına girdi. Süper Lig ekipleri 18 Şubat'a kadar uzatılan transfer döneminde bu sezon lige devam etmeyecek Gaziantep FK'dan oyuncuları listesine aldı. Edinilen bilgilere göre oyuncu temsilcileri Süper Lig ekipleriyle dirsek teması halinde.

Lazar Markavoc'in Fenerbahçe ile değil Trabzonspor ile görüştüğü öğrenilirken, bu transferin UEFA Konferans Ligi maçından sonra netleşeceği belirtildi. Gaziantep'in orta saha oyuncusu Furkan Soyalp'e Adana Demirspor'un, kaleci Günay Güvenç'e Galatasaray, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'un talip oldukları gelen bilgiler arasında yer alıyor. Maxim'i ise Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için görüştügü menajerler tarafından ifade edildi.

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