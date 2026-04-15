Gaziantep 'leblebili kıtır helva' coğrafi işaret tescili aldı

Zayıflama iğnelerindeki semaglutid patentinin sona ermesiyle jenerik ilaç üreticileri devreye girdi. Yüksek maliyetler sebebiyle sadece kısıtlı bir kesimin ulaşabildiği bu ilaçlar yakında çok daha ucuzlayarak eczane raflarına gelecek. Bu hamlenin obezitenin sıkça görüldüğü dar gelirli bireyler için avantaj olacağını belirten Türkiye Diyabet Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. M. Temel Yılmaz, "Önemli olan ihtiyacı olan insanların bu ilacı kullanması. Jenerik ilaçlar, orijinal ilaçtaki gibi aynı molekül ve aynı özellikleri taşır. Bu ilaçlar Türkiye'de piyasaya çıktığında beklentimiz orijinal ilaç fiyatlarının da ucuzlaması" açıklamasında bulundu.