Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Gaziantep - Mardin kaç kilometre? Gaziantep - Mardin arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Gaziantep - Mardin kaç kilometre? Gaziantep - Mardin arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Gaziantep ile Mardin arasında ulaşım hem kara yolu hem de hava yolu seçenekleriyle mümkündür. Kara yolu, bu iki şehir arasında en çok tercih edilen ulaşım yöntemidir. Özel araçla seyahat edenler Nizip, Birecik ve Şanlıurfa güzergâhını takip eder. Otoyolların büyük bir kısmı modern ve bakımlı olduğu için yolculuk konforludur. Bu rota, Mezopotamya Ovası'nın doğal güzellikleri eşliğinde ilerlediği için keyifli bir sürüş deneyimi sunar. Ayrıca özel araçla yapılan seyahatlerde güzergâh üzerindeki şehirlerde kısa molalar verilerek hem dinlenmek hem de bölgenin yerel kültürünü tanımak mümkündür.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 10:08 Güncelleme: 03.11.2025 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep - Mardin kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Otobüsle ulaşım, sık sefer yapılması ve uygun fiyatlı olması nedeniyle en yaygın tercihlerden biridir. Türkiye’nin büyük otobüs firmaları, Gaziantep ile Mardin arasında her gün karşılıklı seferler düzenler. Otobüsler şehir merkezlerinden kalkar ve Şanlıurfa ya da Midyat gibi şehirlerde kısa duraklamalar yapar. Hava yolu ise doğrudan sefer bulunmadığı için aktarmalı olarak kullanılabilir. Gaziantep Havalimanı’ndan Diyarbakır veya Şanlıurfa GAP Havalimanı’na uçuş yapıldıktan sonra kara yoluyla Mardin’e geçilir. Bu yöntem, uzun kara yolculuğu yapmak istemeyenler için uygun bir alternatiftir. Peki, Gaziantep - Mardin kaç km? Gaziantep - Mardin mesafe ne kadar? İşte detaylar.

        REKLAM

        GAZİANTEP - MARDİN KAÇ KİLOMETRE?

        Gaziantep ile Mardin arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 330 kilometredir. Bu iki şehir arasındaki güzergâh, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tarih, kültür ve doğa açısından en zengin rotalarından biridir. Yolculuk boyunca Mezopotamya Ovası’nın geniş ufukları, dağ etekleri ve verimli tarım alanları görülür. Gaziantep’ten yola çıkan bir yolcu, Nizip ve Birecik üzerinden ilerleyerek Fırat Nehri’nin çevresindeki tarihi yerleşimleri geçer. Ardından Şanlıurfa yönüne devam ederken hem doğal hem de kültürel zenginlikler eşliğinde Mardin’e doğru ulaşır. Rota üzerinde Halfeti gibi turistik noktalar, taş evleri ve Fırat üzerindeki sakin atmosferiyle kısa bir mola için ideal yerler arasındadır.

        Gaziantep-Mardin hattı, sadece iki şehir arasındaki ulaşımı değil, Güneydoğu’nun ruhunu da yansıtan bir yolculuktur. Otoyolun büyük bölümü modern ve konforludur, bu da seyahati keyifli hâle getirir. Yol boyunca tarihi kalıntılar, yöresel mimariler ve bölgeye özgü lezzet durakları dikkat çeker. Bu rota, geçmiş ile günümüzü birleştiren, medeniyetlerin izini taşıyan bir yolculuk olarak hem sürücüler hem gezginler için unutulmaz bir deneyim sunar.

        REKLAM

        GAZİANTEP - MARDİN NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Gaziantep ile Mardin arasındaki seyahat süresi, tercih edilen ulaşım aracına göre farklılık gösterir. Kara yolu üzerinden özel araçla yapılan yolculuk ortalama 4-5 saat sürer. Otoyolların büyük bölümü modern ve bakımlı olduğu için sürüş oldukça rahattır. Yol boyunca Fırat Nehri’nin çevresindeki doğal manzaralar ve Güneydoğu’nun geniş düzlükleri eşliğinde keyifli bir yolculuk yapılabilir. Özel araçla seyahat edenler, güzergâh üzerindeki Halfeti ya da Harran gibi tarihi duraklarda mola vererek rotayı kültürel bir keşfe dönüştürebilir.

        Otobüsle ulaşım, en çok tercih edilen seçeneklerden biridir ve ortalama 5-6 saat sürer. Türkiye’nin büyük otobüs firmaları Gaziantep ve Mardin arasında düzenli seferler yapar. Otobüsler şehir merkezlerinden kalkar, Şanlıurfa’da kısa molalar verir ve Mardin Otogarı’na ulaşır. Otobüs yolculukları, geniş koltuklar, ikramlar ve Wi-Fi hizmetleri sayesinde konforludur.

        REKLAM

        Hava yolu seçeneği ise doğrudan bulunmamaktadır; ancak aktarmalı olarak kullanılabilir. Gaziantep Havalimanı’ndan Diyarbakır ya da Şanlıurfa GAP Havalimanı’na uçuş yapıldıktan sonra kara yolu ile Mardin’e geçilebilir. Bu durumda toplam yolculuk süresi aktarmalarla birlikte 5-6 saat civarına ulaşır. Hız açısından özel araç, ekonomik tercih açısından otobüs ve konfor açısından hava yolu öne çıkar. Gaziantep-Mardin arası yolculuk, hem ulaşım kolaylığı hem de güzergâh üzerindeki kültürel zenginlikleriyle keyifli bir deneyim sunar.

        GAZİANTEP - MARDİN SEYAHAT ROTASI

        Gaziantep’ten Mardin’e yapılan seyahat, Güneydoğu Anadolu’nun tarih ve kültürle harmanlanmış zengin coğrafyasında geçen büyüleyici bir yolculuktur. Yolculuğa çıkan biri, rotası üzerindeki birçok tarihi şehri ve doğal güzelliği keşfedebilir. Gaziantep’ten yola çıkıldığında ilk durak Nizip olur. Burada Zeugma Mozaik Müzesi’nin bir uzantısı niteliğindeki mozaik atölyeleri ve yöreye özgü zeytinliklerle çevrili köyler görülmeye değerdir. Ardından Birecik’e ulaşıldığında, Fırat Nehri kıyısında nesli koruma altında olan kelaynak kuşlarını gözlemleme fırsatı bulunur. Nehir kenarındaki restoranlarda bölgeye özgü balık yemekleri tadılabilir.

        Yolculuk Şanlıurfa yönüne doğru devam ettiğinde, tarihle iç içe bir atmosfer başlar. Şanlıurfa’da Balıklıgöl, Hz. İbrahim’in doğduğuna inanılan mağara ve tarihi çarşılar ziyaret edilebilir. Harran’ın konik kubbeli evleri ise dünya üzerinde eşi benzeri az bulunan mimarisiyle dikkat çeker. Mardin’e doğru yaklaşıldıkça Mezopotamya Ovası’nın manzarası genişler, taş evleri ve dar sokaklarıyla meşhur Mardin şehri ufukta belirir. Şehre vardığınızda Zinciriye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı ve Mardin Kalesi gibi yapılar sizi karşılar. Bu yolculuk boyunca hem doğunun tarihi mirasını hem de kültürel çeşitliliğini yakından deneyimlemek mümkündür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Gebze'de 21 bina tahliye edildi! Georadarla ölçüm yapılıyor!
        Gebze'de 21 bina tahliye edildi! Georadarla ölçüm yapılıyor!
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Kız isteme töreninde evi yaktı! Havai fişek savunması!
        Kız isteme töreninde evi yaktı! Havai fişek savunması!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Dünyada ilk olarak kabul ediliyor... 'Emojili' asker mezar taşı!
        Dünyada ilk olarak kabul ediliyor... 'Emojili' asker mezar taşı!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        2 kişiyi öldürmüştü! Kahvehane katliamında şaşırtan ifade!
        2 kişiyi öldürmüştü! Kahvehane katliamında şaşırtan ifade!
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        Trump'tan Nijerya açıklaması: Birçok plan var
        Trump'tan Nijerya açıklaması: Birçok plan var
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Meksikalı belediye başkanı "Ölüler Günü" kutlamalarında öldürüldü
        Meksikalı belediye başkanı "Ölüler Günü" kutlamalarında öldürüldü
        Gülümseyen depresyonun gizli yüzü
        Gülümseyen depresyonun gizli yüzü