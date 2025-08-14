Habertürk
        Gaziantep'te 7 katlı binanın teras katında çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'te 7 katlı binanın teras katında yangın çıktı

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde 7 katlı binanın teras katında çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 01:52 Güncelleme: 14.08.2025 - 01:52
        Güvenevler Mahallesi Hasan Celal Güzel Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı binanın S. K'ye ait teras katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

        12 itfaiye aracı ve 25 personelin destek verdiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Yangın sonrası teras katta maddi hasar oluştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #gaziantep
        #gaziantep haber
        #yerel haber
        #yangın
